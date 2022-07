Stiri pe aceeasi tema

- „Vorba lunga, saracia omului”, spune o zicala foarte potrivita vremurilor de azi. Nu cred deloc ca este intamplator faptul ca romanii au ras și criticat totodata obiceiurile proaste sau greșelile de comportament. Sigur, in spatele fiecarei astfel de propoziții ințelepte stau ganduri foarte serioase…

- Nascut in Iordania, intr-o tabara de palestinieni, Inayeh Khalid a facut facultatea de arhitectura in Romania și nu a mai plecat. Acum face bijuterii specifice etniei romanilor, intr-un atelier deschis in centrul Capitalei Meșteșhukar ButiQ, scrie site-ul B365.ro . Inayeh Khalid a adunat in atelierul…

- CS Mioveni a mutat și ea pe piața transferurilor. Galben-verzii s-au orientat asupra a doi jucatori care sezonul trecut au evoluat la FC Argeș. Este vorba despre portarul Flavius Croitoru și mijlocașul sub varsta Cristian Dumitru. Citește și Hotararile adoptate in ședința extraordinara a Consiliului…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus ca in cazul celor trei cazuri de variola a maimuței, diagnosticate in Romania, a fost vorba despre „un comportament la risc”. „Nu este vorba de o sensibilitate, este vorba mai degraba de un comportament la risc, comportamentul la risc poate sa fie deopotriva…

- „A patra hotarare de Guvern adoptata astazi priveste finantarea pentru o problema aflata de multa vreme, din pacate, in atentia publica. Este vorba de scolile care au grupuri sanitare neconforme. Prin finantarea alocata astazi de catre Guvernul Romaniei, un numar de 126 de scoli nominalizate vor primi…

- Comisia Europeana a constatat ca o masura de ajutor de 1,9 milioane de euro acordata de Romania pentru a sprijini TAROM este in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit unui comunicat al forului comunitar. In cadrul masurii, ajutorul va lua forma unei injecții de capital. Din…

- A debutat ca inginer alaturi de Anghel Saligny. Pe nedrept uitat in analele istoriei, este unul dintre geniile nascute in Botoșani, creator al Romaniei moderne. Iar un liceu din Botoșani ii poarta numele.