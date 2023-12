Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins-o pe Poli Iași, scor 3-1, in runda cu numarul 21 din Superliga. Florinel Coman (25 de ani) a marcat o „dubla” din penalty și nu concepe ratarea titlului. Florinel Coman a incheiat anul 2023 in stil mare, cu doua goluri și trei puncte aduse liderului FCSB. Spera la un 2024 și mai bun,…

- Vanzare celui mai apreciat jucator de la Poli Iași, extrema Luis Phelipe (23 de ani), la FCSB, in schimbul a 200.000 de euro, a tulburat serios apele in Copou. Suporterii ieșeni au protestat vehement și au solicitat demisii la varful clubului, precum și boicotarea prezenței la disputa cu gruparea lui…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat ca l-a transferat pe Luis Phelipe (23 de ani) extrema de la Poli Iași. Brazilianul ajunge la liderul SuperLigii la doar cateva luni de la sosirea in campionatul Romaniei. Phelipe a semnat cu Poli Iași in vara, liber de contract, și a impresionat in primele…

- V-a parut rau cand Istvan Kovacs i-a transmis celebrul „marș de aici” lui Florinel Coman? Vi s-a parut nedrept? Mie da. Vazand insa potopul de injurii pe care același Coman l-a revarsat aseara asupra arbitrului Birsan, mi s-a dus toata empatia și m-a apucat greața Episodul Coman vine la scurt timp dupa…

- Poli Iași a cerut penalty in minutul 70 al meciului cu Farul, la scorul de 2-3, dar brigada de arbitri a ignorat un fault evident comis de Mihai Popescu. Farul a avut o prima repriza de vis la Iași, pe care a incheiat-o cu scorul de 3-0. Partea a doua le-a aparținut gazdelor. Harrison (minutul 55) și…

- Politehnica Iasi are parte de un traseu accesibil in urmatoarea perioada. Astfel, pentru gruparea din Copou urmeaza doua etape cu adversare pe care le-a intalnit si sezonul trecut, in esalonul secund.

- Atacantul nigerian Jibril Ibrahim (20 de ani) a marcat duminica primul sau gol pentru FCU Craiova in Superliga, in meciul cu Poli Iași, scor 1-1, din etapa a 13-a. Dupa reușita spectaculoasa din Copou, care i-a salvat debutul noului antrenor italian, Giovanni Costantino, Jibril s-a ales cu o noua porecla…

- Adrian Mititelu Jr, fiul lui Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, crede ca deciziile controversate de arbitraj luate in timpul partidei cu Poli Iași, scor 1-1, reprezinta o razbunare a familiei Kovacs in urma declarațiilor date de familia Mititelu impotriva acesteia de-a lungul timpului. Duminica…