- Toni Petrea (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a analizat infrangerea cu Hermannstadt de la Mediaș, scor 0-1. Antrenorul lui FCSB a criticat indirect atitudinea individualista a unora dintre fotbaliștii sai, care cauta sa rezolve majoritatea fazelor pe cont propriu. ...

- Hermannstadt și Chindia Targoviște au remizat, scor 1-1, in etapa cu numarul 19 din Liga 1. La finalul confruntarii, antrenorii celor doua formații au tras concluziile. Detalii despre Hermannstadt - Chindia 1-1, AICI Programul + rezultatele rundei #19 din Liga 1 „S-a repetat scenariul meciului cu CFR.…

- FCSB a remizat pe terenul lui FC Argeș, 0-0, dupa un meci chinuit, in care jucatorii ambelor echipei au avut probleme din cauza terenului. Echipa roș-albastra a fost ținuta in șah de nou-promovata din Pitești, iar jucatorii antrenați de Toni Petrea nu și-au putut face jocul obișnuit, chiar daca au dominat…

- FCSB a invins la limita aseara, 2-1 cu FC Voluntari, și trupa antrenata de Toni Petrea (45 de ani) va ramane pe prima poziție și la finalul acestei etape, indiferent de rezultatul pe care il va obține CFR Cluj. Dennis Man a fost cel mai bun jucator de pe teren și a obținut nota 8. Vedeta roș-albaștrilor…

- Academica Clinceni și Hermannstadt au remizat, scor 0-0, in runda #17 din Liga 1. La sibieni a debutat pe banca tehnica noul antrenor, Liviu Ciobotariu (49 de ani). Liviu Ciobotariu, noul antrenor al celor de la FC Hermannstadt, a declarat ca este mulțumit de egalul obținut de echipa sa, mai ales ca…

- FCSB este lider in Liga 1 și la numarul de goluri inscrise in finalul meciurilor. Nu a invins-o in ultimele 15 minute pe Astra (3-0) din intamplare. Cronica partidei FCSB - Astra 3-0 Clasamentul Ligii 1 Dupa minutul 75, FCSB este echipa care puncteaza de cele mai multe ori in Liga 1. Man, Tanase&Co.…

- Mihai Rotaru (45 de ani) l-a achiziționat definitiv pe atacantul croat Ivan Mamut (23 de ani) și i-a facut un contract pe 4 ani deși parametrii InStat devoaleaza mai degraba un ratangiu agresiv. Totodata, indexul sau, 232, il plaseaza in coada lotului. Pe Ivan Mamut, oltenii l-au adus toamna trecuta…

- Emil Gradinescu, cel care a comentat meciul Dinamo - Poli Iași, 4-1, a avut un derapaj rasist in timpul partidei și ar putea avea de suferit. In minutul 70, cand Daniel Pancu i-a introdus pe teren Nicandro Breeveld și pe Mensaj, comentatorul celor de la TV Telekom Sport a avut o remarca rasista la adresa…