Note, comparaţii, reguli. Cum ajutăm copilul să gestioneze presiunea din primii ani de şcoală? (I) Primul an de scoala vine cu schimbari capitale in viata copilului si a parintilor sai, iar acomodarea la noua rutina si la cerintele sistemului de invatamant se poate dovedi o provocare greu de gestionat. Scoala si societatea romaneasca pun mare accent pe achizitiile cognitive, iar inteligenta emotionala este o Cenusareasa neglijata, care asteapta sa ii fie redata stralucirea. Psihologii atrag atentia ca inteligenta emotionala este, insa, extrem de pretioasa si ca este nevoie ca dascalii si parintii sa fie primii care sa inteleaga acest lucru pentru a putea sa ii ajute pe copii sa si-o dezvolte.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Anghelescu este astazi profesoara de limba romana la Cluj-Napoca, intr-o școala privata. Dar in ultimii 23 de ani a lucrat și la stat, și la privat, intotdeauna cu copiii și in special cu cei din categorii vulnerabile. Aceasta a povestit pentru Școala 9 lecțiile pe care le-a primit de-a lungul…

- Din ianuarie 2023, parinții care realizeaza venituri din salarii beneficiaza de o deducere personala suplimentara din impozitul pe venit de 100 de lei pentru fiecare copil inscris la creșa, gradinița

- Parinții salariați beneficiaza, incepand cu luna ianuarie, de o deducere personala suplimentara din impozitul pe venit de 100 de lei pentru fiecare copil inscris la creșa, gradinița sau școala, anunța Federația Naționala a Parinților . De aceasta deducere personala suplimentara beneficiaza parinții…

- Parintii care si-au dus copiii cu masina la Scoala nr. 58 din Sectorul 2, luni dimineata, au inaugurat primul culoar „kiss and ride" din Bucuresti. Traficul a fost fluid, chiar daca n-au mers toate chiar cum cere procedura, inca din prima zi. Unii dintre parinti au fost multumiti. Altii au fost revoltati.…

- Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2, a anuntat ca primul sistem de tipul „Kiss and Ride" a fost inaugurat la o unitate de invatamant din Capitala. Radu Mihaiu a explicat si cum functioneaza sistemul: "Astazi s-a montat primul sistem "Kiss and Ride" din Bucuresti. Stiti cea mai mare problema in zilele…

- Cei 100 de copii de la Scoala din Pietris sunt nerabdatori ca Mos Craciun sa le aduca ghetute imblanite din piele, caciulite, manusi si fulare. Vor ca iarna aceasta sa fie diferita, sa nu mai simta frigul si greutatile, iar noi ne dorim sa ii vedem zambind. Campania de Craciun a Ziarului de Iasi exista…

- Acel Moment Cand… ne miram ca avem un oraș sufocat de gunoaie?! Un transport in comun demn de evul mediu! Un "lider" care incearca sa acopere cu tablouri imaginea reala a orașului?! Un municipiu reședința de județ cu "centura" care trece prin mijlocul orașului! Nu e nicio mirare daca primii oameni ai…