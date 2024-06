Noi restricții pentru mașinile de mare tonaj, din cauza caniculei. Lista județelor afectate până pe 24 iunie CNAIR a anunțat, joi, ca in perioada 21-24 iunie 2024, intre orele 10:00 și 20:00, vor fi impuse restricții de tonaj pe sectoarele de autostrazi, drumuri expres și drumuri naționale din cauza temperaturilor extreme. Se aplica restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa autorizata mai mare de 7,5 tone. Conform CNAIR, restricțiile vor afecta urmatoarele […] The post Noi restricții pentru mașinile de mare tonaj, din cauza caniculei. Lista județelor afectate pana pe 24 iunie appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

