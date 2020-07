Stiri pe aceeasi tema

- Calin Tiu,managerul spitalului, a declarat ca totul este legal, iar bolnavul nu va plati nimic. S-a ajuns in aceasta situatie dat fiind ca in luna aprilie, la spitalul din Campina au fost foarte putin pacienti internati, iar toate cheltuielile aferente unei unitati medicale s-au impartit la numarul…

- Pentru un singur pacient internat in luna aprilie in Spitalul Municipal Campina (SMC), unitate suport-COVID-19, cheltuielile de spitalizare s-au ridicat la fabuloasa suma de 168.261,969 lei pentru sapte zile de internare. Valoarea uriasa apare in devizul care insoteste documentele de externare ale unui…

- Pentru un singur pacient internat in luna aprilie in Spitalul Municipal Campina (SMC), unitate suport-COVID-19, cheltuielile de spitalizare s-au ridicat la fabuloasa suma de 168.261,969 lei pentru sapte zile de internare. Valoarea uriasa apare in devizul care insoteste documentele de externare ale unui…

- Pentru un singur pacient internat in luna aprilie in Spitalul Municipal Campina (SMC), unitate suport-COVID-19, cheltuielile de spitalizare s-au ridicat la fabuloasa suma de 168.261,969 lei pentru sapte zile de internare. Valoarea uriasa apare in devizul care insoteste documentele de externare ale unui…

- Ludovic Orban a declarat, marti, ca au fost depuse 20 de cereri pentru decontarea cheltuielilor la Uniunea Europeana. “Prin cresterea flexibilitatii fondurilor, ni s-a acordat posibilitatea de a deconta cheltuieli pentru Covid in valoare de 350 de milioane de euro. Sunt depuse peste 20 de cereri de…

- Intreprinderile mici și mijlocii (IMM) afectate de criza vor primi gratis de la stat intre 2.000 și 50.000 de euro, conform unui proiect al guvernului. Masurile de finanțare propuse de guvern pentru relansarea economiei, in urma crizei declanșate de pandemia de coronavirus și a ordonanțelor militare…

- Credite mai avantajoase decat cele prin "Prima Casa": dobanda la lei de 4,19% anual CEC Bank completeaza oferta de credite destinata salariatilor institutiilor medicale care lupta impotriva COVID-19 cu credite pentru locuinte mai avantajoase decat cele prin "Prima Casa": dobanda la lei de 4,19% anual…

- Consiliul Judetean Constanta se intruneste in sedinta ordinara pe 30 aprilie, iar pe ordinea de zi se afla, printre altele, proiectul privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea listei de investitii pe anul 2020 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei"…