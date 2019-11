Nostalgic? Am fost cu ANDRE live la #MaratonulluiNiculae5

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu a revenit in showbiz in forța! A reluat colaborarea muzicala cu buna ei prietena Andreea Balan, s-a intors in Romania și a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a anunțat ca divorțeaza de soțul ei, Traian.

- Andreea Antonescu a anunțat separarea de soțul ei, Traian Spak, in urma cu cateva luni, iar atunci toata lumea a fost surprinsa de decizia artistei. Vedeta a venit in țara, și-a reluat cariera muzicala alaturi de buna sa prietena, Andreea Balan, iar de atunci viața ei s-a schimbat numai in bine.

- Dupa cum a aflat aproape toata lumea, Andreea Balan și Andreea Antonescu au reunit trupa Andre dupa 15 ani de cand s-au desparțit. Cele doua canta și la evenimente importante din viața oamenilor, cum ar fi nunți și zile de naștere, insa tarifele lor sunt destul de piperate, dupa cum arata Click . Daca…

- Andreea Balan ocupa un loc fruntaș in topul artistelor cel mai bine cotate din industria muzicala romaneasca. Vedeta are concerte pe banda rulanta, iar faptul ca s-a reunit cu vechea colega de trupa, Andreea Antonescu, i-a adus și mai multe beneficii din punct de vedere profesional.

- Dupa 8 ani de casatorie și ceva mai mulți de relație, Andreea Antonescu și Traian Spak s-au desparțit. Cantareața avea ganduri de divorț inca din primavara, iar prima cu care a vorbit și s-a sfatuit a fost chiar colega din Andre, fata cu care a facut primii pași in showbiz, Andreea Balan. Cand și-a…

- Odata cu cel mai important eveniment din viata sa, „Nunta și Botez in Paradis”, Andreea Balan lanseaza „Inger Pazitor”, un juramant muzical dedicat iubirii neconditionate. Melodia ce spune chiar povestea de dragoste a Andreei și a lui George este insoțita de un videoclip romatic ce surprinde primele…

- Andreea Antonescu a vorbit pe șleau despre perioada in care umplea stadioane alaturi de Andreea Balan, pe vremea cand erau doua puștoaice. S-a zvonit ca vedeta era batuta inainte de concert de parintele sau.

- Andreea Balan a implinit ieri 37 de ani, iar prietena și colega ei de trupa, Andreea Balan, i-a facut o surpriza de proporții. Cele doua au mers impreuna pe platourile de filmare al noului videoclip al trupei 3 Sud Est . „Trupa Andre i-a vizitat pe 3 Sud Est pe platourile de filmare al noului lor videoclip.…