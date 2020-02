Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Liverpool ramane neinvinsa in Premier League. "Cormoranii" au castigat greu partida de pe terenul formatiei Wolverhampton Wanderers, scor 2-1, intr-un meci din etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Angliei.

- Atletico Madrid forțeaza aducerea lui Edinson Cavani, 32 de ani, inaintea confruntarii din optimile Ligii Campionilor cu Liverpool. PSG cere insa 30 de milioane de euro pentru uruguayan! Atleti și Cavani au batut palma pentru un contract pe 3 ani incepand din vara, cand varful uruguayan devine liber…

- FC Liverpool nu are adversari pe masura in campionatul englez de fotbal. "Cormoranii" s-au distanțat la 16 puncte de secunda clasata, leicester City dupa ce au invins in deplasare cu 1-0 pe Tottenham Hotspur in cadrul etapei a 22-a din Premier League.

- Liverpool va incheia la vara acordul cu New Balance. „Cormoranii” au un pact pe 5 ani cu concernul american Nike. La inceput, vor primi 35 de milioane de euro anual, suma putand urca pana la 82 de milioane. In primavara, cand se faceau speculații ca Liverpool are un acord cu Nike, se vorbea de un pact…

- FC Liverpool „defileaza” in Premier League, acolo unde a mai bifat o victorie. Cel mai recent, echipa lui Jurgen Klopp s-a impus, joi, in fata celor de la Sheffield United, pe care i-a invins cu 2-0, intr-un meci disputat pe teren propriu.

- Casa de pariuri Betano a validat toate pariurile plasate pe triumful lui Liverpool in sezonul 2019/2020 din Premier League. Liverpool are un sezon perfect in Anglia. Formația lui Jurgen Klopp e neinvinsa in primele 19 etape. A strans 55 de puncte, are un avans de 13 puncte fața de Leicester și 14 fața…

- Liverpool a surclasat-o pe Leicester City cu scorul de 4-0, joi, in deplasare, in derby-ul etapei a 19-a a campionatului de fotbal al Angliei. ''Cormoranii'' s-au impus prin golurile marcate de Roberto Firmino (31, 74), James Milner (71 - penalty) si Trent Alexander-Arnold (78). La jumatatea…

- Liverpool continua parcursul impresionant din Premier League, „cormoranii” invingand-o azi pe Watford, scor 2-0, in etapa #17 din Premier League. Formația lui Jurgen Klopp, antrenorul care tocmai ce și-a prelungit contractul pana in 2024, n-a intampinat probleme impotriva codașei din Anglia. Mohamed…