Norwegian Cruise Line reia croazierele pentru "pasagerii vaccinați" Compania de nave de croaziera Norwegian Cruise Line a declarat marți ca va relua croazierele pe 25 iulie pentru &"pasagerii complet vaccinați&" dupa &"mai bine de un an de suspendare&" din cauza pandemiei, potrivit AFP.



Compania americana își va relua croazierele treptat cu 3 nave din cele 17 care alcatuiesc flota sa, pe noi rute în Grecia și Caraibe, potrivit unui comunicat de presa.



"Toți pasagerii care se îmbarca în croaziere pâna pe 31 octombrie 2021 trebuie sa fie complet vaccinați și testați înainte de îmbarcare", a declarat Harry…

Sursa articol: hotnews.ro

