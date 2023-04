Norvegia si-a exprimat marti o iritare putin intalnita fata de Suedia vecina care nu a avertizat-o imediat in legatura cu prabușirea accidentala a unei rachete pe teritoriul sau, care nu a provocat victime sau pagube, noteaza AFP. Aparatul a fost lansat luni de la Centrul spatial Esrange din Kiruna, in nordul Suediei. Acesta s-a prabusit pe un munte din apropierea localitatii Malselv, in nordul indepartat al Norvegiei, la mai mult de zece kilometri de zona locuita. „Prabusirea unei rachete ca acesta este un incident foarte grav care poate provoca pagube semnificative”, a declarat Ministerul norvegian…