- Norvegia, Danemarca si Islanda isi ofera sprijinul Finlandei si Suediei in cazul in care cele doua natiuni ar fi atacate de Rusia in timpul procesului de aderare la NATO, potrivit unui comunicat comun emis de cele trei state, citat de Reuters si news.ro.

- Lucid Air, modelul electric rival pentru Tesla, va ajunge, oficial, in Europa in vara acestui an. Anunțul a fost facut de Lucid Motors inca din ianuarie și a precizat ca va comercializa modelul și in Orientul Mijlociu. Cu acest scop, Lucid a publicat lista țarilor in care Air va fi vandut: Germania,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a participat la o intalnire virtuala pprivind problemele economice și de dezvoltare din teritoriile arctice ale Rusiei și pe ruta maritima de nord, potrivit BBC. Liderul de la Kremlin a precizat ca deteriorarea relațiilor cu Vestul a dus la o problema de aprovizionare…

- –Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda și Islanda, respectiv produse precum Laponia, Cercul Polar, Moș Craciun și croaziera in nordul Europei, private tour Islanda – Groenlanda sunt din ce in ce mai cautate și constituie o noua tendința de calatorie Daniela Nedelcu: ”Am sesizat o creștere a cererii…

- Valorile democratice sunt o tema tot mai discutata in contextul razboiului din Ucraina. Potrivit mai multor clasamente la nivel global, mai puțin de jumatate din cetațenii lumii se bucura de un regim democratic deplin sau in curs de consolidare. O democrație trebuie sa aiba un regim politic bazat pe…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a suspendat Rusia si Belarus din activitatile consiliului, alaturandu-se astfel membrilor Consiliului Statelor de la Marea Baltica (CBSS), transmite, sambata, Reuters. “Aceasta decizie face parte din raspunsul unitar al UE si al partenerilor sai la invazia Rusiei in Ucraina…

- Sapte dintre cele opt tari membre ale Consiliului Arctic au anunțat, joi, ca nu participa la reuniunile acestuia care ar fi trebuit sa aiba loc in Rusia, din cauza conflictului provocat de țara gazda, in Ucraina. In prezent, presedintia rotativa a Consiliului este deținuta de catre Rusia, relateaza…