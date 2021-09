Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul din La Palma genereaza un nor de poluanți care ajunge in Romania duminica. Norul toxic va intra in țara prin vest, pe la Timișoara, și se va intinde peste toata țara pana luni seara. Așadar, Romania va fi sub norul de particule și compuși chimici rezultați din acea zona, a declarat la Digi24,…

- Resedinta Frantei in Romania si-a deschis portile, sambata, pentru vizite programate si ghidate, cu ocazia celei de-a 38-a editii a Zilelor Europene ale Patrimoniului. “Este o traditie in Franta, am deschis astazi toate cladirile publice si o data pe an dam posibilitatea tuturor sa vina sa viziteze…

- Echipa Romaniei, coordonata de conf. univ. dr. Sebastian Popescu de la Facultatea de Fizica a Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ (UAIC) din Iasi, a obtinut trei medalii de aur si doua de argint la Olimpiada Internationala de Fizica. Potrivit unui comunicat de presa al institutiei de invatamant superior,…

- 3Pillar Global, una din firmele de top din industria dezvoltarii de produse digitale inovatoare, cu birouri in Romania in Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, și-a anunțat astazi extinderea in Europa, odata cu deschiderea unui nou centru de dezvoltare in Chișinau – Republica Moldova. Dupa extinderea cu succes…