Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai mari spitale din Bosnia a fist evacuat joi in urma unei false alerte cu bomba, in contextul in care aceasta tara balcanica este vizata de o saptamana de sute de astfel de alerte vizand scoli sau institutii publice, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Guvernul Nicolae Ciuca a adoptat, miercuri, 18 mai 2022, urmatoarele acte normative: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Uniunea Europeana a finalizat un plan pentru a facilita exporturile, pe rutele terestre, pentru stocurile de produse alimentare ale Ucrainei, in conditiile in care invazia ruseasca a blocat accesul la porturile ucrainene la Marea Neagra, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Uniunea Europeana va incerca sa isi extinda cooperarea cu statele africane pentru a putea sa inlocuiasca importurile de gaze rusesti si a-si reduce dependenta de Moscova cu aproape doua treimi in acest an, informeaza Bloomberg, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Zece cumparatori europeni de gaz rusesc si-au deschis conturi speciale in ruble la Gazprombank, iar patru au efectuat deja plati in moneda rusa, a dezvaluit miercuri agentia Bloomberg, care citeaza surse apropiate Gazprom, transmite EFE, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Divortul starului hollywoodian Sean Penn de cea de-a treia sotie a lui, Leila George, care este fiica actorului Vincent D'Onofrio, a fost finalizat si a pus astfel capat unei casnicii care a durat aproape doi ani, a anuntat sambata site-ul revistei americane People. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia a inregistrat in primele trei luni ale acestui an cel mai mare excedent de cont curent de dupa 1994, in conditiile in care veniturile din exporturile de petrol si gaze au crescut in timp ce importurile s-au prabusit, dupa ce SUA si aliatii sai au impus sanctiuni Rusiei din cauza invadarii Ucrainei,…

- Serialul, care l-a propulsat la faima pe presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, "Servant of the People" (Slujitorul poporului), va incepe sa fie difuzat in Statele Unite din data de 3 aprilie, de postul de televiziune hispanic HITN, a anuntat marti compania citata de EFE, relateaza Agerpres.…