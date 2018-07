Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta un inceput de saptamana instabil, in care vor fi ploi de scurta durata, cu descarcari electrice si intensificari ale vantului. Vremea se va mentine insa calda, cu temperaturi de pana la 34 de grade Celsius, in special in Capitala.Citește și: Radu Tudor, atac DEVASTATOR…

- Europenii au de indurat o vara neasteptat de fierbinte. Potrivit previziunilor estivale prezentate de Meteo - France, in urmatoarele luni, pe o mare parte din batranul continent se prognozeaza temperaturi extrem de ridicate si putine precipitatii.

- Trebuie sa ne pregatim pentru o vara fierbinte! Iunie a venit cu temperaturi care s-au apropiat de recordul ultimilor 60 de ani. Au fost 33 de grade Celsius in sudul tarii, iar la munte asfaltul s-a topit. Si este abia inceputul. Urmeaza trei luni de foc, anunta meteorologii. Iar seceta va fi principala…

- Soare din plin și temperaturi generoase ne așteapta de Ziua Copiilor. Maine, 1 iunie, vremea va fi calda cu temperaturi maxime intre 26 si 28 de grade Celsius, iar cele minime intre 13 si 16 de grade.

- Astazi se prevede cer variabil, fara precipitații. Vantul va sufla din Nord - Est slab la moderat. La Briceni, Soroca si Balti se vor inregistra 27 de grade Celsius, iar la Orhei va fi cu un grad mai mult. La Tiraspol vor fi 29 de grade Celsius.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca în aceste zile se vor înregistra precipitații cu descarcari electrice. Astfel, în nordul țarii precipitații pâna vineri. În centrul țarii vor fi ploi începând cu mâine. În sudul țarii ar putea…

- In acest sfarșit de saptamana vom putea ieși afara in tricou, insa cu umbrela in mana. Deși vremea va fi neobișnuit de calda pentru aceasta perioada, cu maxime de 24-25 de grade Celsius și minime de 10-12 grade, meteorologii anunța si averse sau furtuni. Va prezentam conditii meteo in perioada 13-15…

- Soare si temperaturi generoase ne promit meteorologii pentru ziua de astazi. Daca ati hotarat sa calatoriti sau pur si simplu sa iesiti la iarba verde, atunci timpul va tine cu voi.De Paste in Capitala vom avea parte de temperaturi placute de pana la 19 grade Celsius.