- Potrivit noului bilanț, pana vineri noul coronavirus a ucis 638 de persoane, iar alte 31.500 sunt infectate.Conform buletinului zilnic transmis de catre Comisia de Sanatate din provincia Hubei (China), care este epicentru epidemiei de coronavirus, vineri s-au raporat 69 de noi decese și 2.447 de infecții.Astfel,…

- Fabrica de asamblare a avioanelor pe care Airbus o detine in China va ramane inchisa cel putin pana pe 10 februarie, ca urmare a recomandarilor autoritatilor din aceasta tara pentru a frana raspandirea epidemiei de coronavirus, a anuntat miercuri grupul european, citat de agentia EFE. Intr-un…

- Coronavirusul a afectat peste 24.500 de oameni iar numarul deceselor a ajuns la 493 in aceasta dimineața, arata o situație la nivel global intocmita in baza rapoartelor autoritaților de sanatate publica din China, zona Asia de Sud-Est, Australia, Statele Unite ale Americii, Canada, Rusia, Marea Britanie…

- Ce se intampla concret, imediat dupa miezul nopții, in urma Brexit, și ceea ce se va schimba incepand din acel moment, citiți mai jos.1. Uniunea Europeana va pierde pentru prima oara un stat membru și, mai ales, una dintre cele mai mari si mai bogate tari din bloc.2. Vor "pleca" 66 de milioane de locuitori,…

- Compania de cai ferate Deutsche Bahn AG, detinuta de statul german, a anuntat joi ca intentioneaza sa investeasca in urmatorii ani 12,2 miliarde de euro (13,4 miliarde de dolari) in infrastructura, transmite DPA. Este cu 1,5 miliarde de euro mai mult decat a investit in 2019 si va fi cea mai…

- ​Tot mai multe companii ofera angajaților telefoane mobile, tablete și laptopuri pentru a le folosite în scopul muncii pe care îl desfașoara, când nu sunt la birou, conform Eurostat. La nivel european, în 2019 circa doua din trei companii facea acest lucru, iar în România…

- Vremea buna nu va mai ține mult. Vortexul polar va lovi Euopa cu putere, avertizeaza specialiștii. “Vortextul a fost slabit de incalzirea stratosferei, insa a supraviețuit și se va razbuna”, susțin experții Severe Weather. “Valul de incalzire nu va mai fi atat de persistent pentru a putea afecta vortexul…

- Vantul a asigurat joi, 21 noiembrie, o treime din consumul de energie electrica al Romaniei (32%), ceea ce plaseaza Romania pe locul 2 in Europa, in clasamentul ponderii energiei eoliene, dupa Irlanda, cu 35%, arata datele Windeurope, potrivit Mediafax.Romania ocupa, cu 54 GWh, locul 7 in…