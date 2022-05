Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos, a semnat contractele pentru emiterea cardurilor necesare pentru plata ajutoarelor sociale in valoare de 250 lei, acordate persoanelor defavorizate. Castigatorii achizitiei directe realizate de MIPE sunt Edenred, Sodexo si UpRomania,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat ca intarzierile la plata unor salarii din sistemul bugetar nu sunt cauzate de probleme cu banii, ci a precizat ca acest lucru s-a intamplat din cauza unei sincope din sistemul bancar, care, vineri, la ora 18.00, s-a inchis. Marius Budai a declarat, sambata,…

- Fostul redactor-șef al canalului NEXTA a anunțat ca s-a insurat, la trei zile dupa ce fosta sa iubita, Sofia Sapega a fost condamnata la șase ani de inchisoare. Intr-un mesaj pe Telegram, acesta a declarat „ca de șapte luni nu ii mai leaga nimic”. Totodata, adaugand ca „au ramas in relații stranse”. Deocamdata…

- O buzoianca a cumparat produse alimentare si industriale printr-o firma de livrare rapida, cu ajutorul datelor de pe cardul unui fost coleg. In patru zile, femeia a cheltuit peste 5.000 de lei, iar pagubitul a constatat disparitia banilor din cont dupa ce i-a sosit somatie de la banca pentru neplata…

- Arad. Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Județene, informeaza ca efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna februarie 2022.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a demonstrat in instanța de judecata vinovația unei femei din Orhei de comiterea infracțiunii de trafic de persoane și de copii in Chișinau – fapte pentru care a fost condamnata la 20 ani inchisoare, in penitenciar inchis.

- Fosta ministra a Sanatații Viorica Dumbraveanu atenționeaza autoritațile despre cifra alarmanta și riscul capacitații de plata a Bugetului de asigurari sociale de stat. Potrivit ei la inceputul anului 2022 deficitul Bugetului asigurarilor sociale de stat era de 2,9 miliarde lei, iar in rezultatul indexarii…