Nor uriaș de fum deasupra orașului Hamburg, după un incendiu la două depozite. „Suntem în beznă” Centrul orasului Hamburg, al doilea cel mai mare oras din Germania, este invaluit duminica, 9 aprilie, de coloane uriașe de fum negru, in urma unui incendiu de proporții la doua depozite. Autoritațile au emis o alerta pentru populație, transmite DPA, citata de Agerpres. „Centrul orasului Hamburg este in bezna totala”, a declarat pentru un purtator de cuvant al brigadei de pompieri din oras. Incendiul a izbuncit in timpul nopții in cartierul Rothenburgsort, la doar cațiva kilometri sud-est de centrul Hamburg, iar fumul a ajuns rapid spre centrul orașului. Incendiul nu a fost inca stins, pompierii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

