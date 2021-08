Nor apocaliptic peste Lvov VIDEO Ucrainenii au ramas uimiti de un fenomen meteorologic rar. Un nor urias a acoperit orasul Lvov. Locuitorii de acolo s-au speriat de negura care le-a acoperit cerul. Robert Manta, meteorolog Aleph News a explicat mai multe despre contextul in care apare un astfel de nor. „Este un nor de tip shelf-cloud, acest tip de nor este foarte raspandit in cazul furtunilor bine organizate si extinse ca si arie. In principal tradeaza viteze foarte mari ale vantului in linie dreapta de peste 100 km/h, nu tornade trebuie mentionat. Iar in acelasi timp, in functie de contextul atmosferic trebuie sa spunem… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile americane au pus la dispozitia Aleph News si Mediafax fotografia („mug shot”) din momentul arestarii lui Florin Citu pe teritoriul SUA. Documentul din dosarul penal arata ca lui Florin Citu i...

- Ucrainenii au ramas uimiți de un fenomen meteorologic rar. Un nor uriaș a acoperit orașul Lvov. Locuitorii de acolo s-au speriat de negura care le-a acoperit cerul, transmite Știri.mdcu referire la mediafax.ro. Robert Manta, meteorolog Aleph News, a explicat mai multe despre contextul in care apare…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghița, spune ca in ultima saptamana s-a inregistrat o dublare a ponderii cazurilor de infectare cu varianta Delta. El considera ca aceasta va deveni dominanta in urmatoarea perioada și la noi in țara. „Ne așteptam sa creasca numarul…

- Autoritatile din Grecia au cerut locuitorilor Atenei sa ramana in case si sa tina geamurile inchise, miercuri, dupa ce incendiile de padure care au izbucnit in nordul orasului au acoperit cerul cu un strat gros de fum negru, relateaza Reuters.

- Teza președintelui Rusiei, Vladimir Putin, potrivit careia rușii și ucrainenii sunt un singur popor a fost susținuta cel mai activ de locuitorii din estul Ucrainei, unde a fost considerata corecta de catre 65% dintre repondenți, relateaza cotidianul RBK. Sondajul a fost realizat de grupul sociologic…

- Case și mașini scufundate, apa pana la genunchi, proprietari care calculeaza pagubele imense produse de inundații, acesta este Lagos, cel mai mare oraș din Africa in timpul sezonului ploios. Locuitorii din Nigeria sunt obișnuiți cu inundațiile in perioada martie-noiembrie. La mijlocul lunii iulie, insa,…

- Locuitorii din Turceni au ramas fara apa, din cauza unei avarii. SC APAREGIO GORJ SA-CED TURCENI anunța intreruperea furnizarii apei potabile miercuri, 2.06.2021, in intervalul orar 14.30-17.00, in localitatea Turceni, pentru a efectua spalarea rețelelor de distribuție apa. Manevrele ce vor fi intreprinse…

- Se sisteaza apa potabila, maine, 26 mai 2021, in Beclean și in Figa pentru cateva ore – anunța Aquabis. Maine, 26 mai 2021, de la ora 15:00 pana la ora 17.00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in orasul Beclean. Va fi afectata partea de sus a orașului. Vor fi, de asemenea, afectate Zona de…