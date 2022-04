Nonna Italiei a împlinit 112 ani Bunica Italiei, cum a fost numita Angela Tiraboschi, tocmai a implinit ieri, pe 19 aprilie, 112 ani. Femeia este lucida și sanatoasa, dar, pentru ca anul trecut a luat o cazatura, e inca in scaunul cu rotile cu fractura de femur. Pasiunea ei a fost și a ramas lectura. Dar este pasionata și de fotbal, echipa ei preferata fiind Atalanta Bergamo. Pe langa astea, dupa cum a afirmat chiar ea, la inceputul anului, cand i s-a acordat titlul de cea mai in varsta persoana din Italia, sau bunica Italiei, nu se da in laturi de la un pahar cu vin la masa. Desigur, pe langa mancaruri ușoare și in cantitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

