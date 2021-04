Nokia extinde garanția pentru telefoane și speră la o utilizare de trei ani Brandul finlandez de telefoane mobile HMD Global introduce șase noi terminale Nokia in Europa care fac parte din trei categorii distincte, extinde gama de accesorii audio și incurajeaza consumatorii sa iși pastreze telefoanele pentru mai mult timp, mai exact trei ani. HMD Global, compania care deține licența Nokia pentru telefoane și accesorii, a anunțat astazi cea mai mare lansare de pana acum care aduce șase smartphone-uri noi din trei categorii distincte – Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 și Nokia C10. Gama de top, Nokia seria X, gama intermediara, seria G și gama entry-level,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

