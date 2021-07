Noile troleibuze și autobuze care vor fi aduse la Targu Jiu vor fi prevazute cu rampe speciale de acces pentru persoanele cu dizabilitați. Este vorba in principal de persoanele imobilizate in scaunul rulant și care se afla in imposibilitatea de a urca scarile de la actualele autobuze și troleibuze care circula in municipiu. Conducerea Primariei Targu Jiu a precizat ca toate vehiculele care vor presta servicii de transport public vor fi prevazute cu facilitați pentru persoanele cu handicap. Este de precizat ca toate autobuzele și microbuzele vor fi livrate de catre compania Solaris. Aceasta a caștigat…