Noile trenduri: ce accesorii au purtat modelele la NYFW 2021

Stiri pe aceeasi tema

- Iphone 13 vine cu noutați pentru utilizatori dar și o multitudine de culori din care pot alege. In ce culori sunt disponibile noile telefoane Iphone 13? In ce culori sunt disponibile noile telefoane Iphone 13 Phone 13 și iPhone 13 mini vor veni in cinci culori noi: roz, albastru, negru, roșu și alb.…

- Machiajele de la MET Gala dicteaza noile trenduri La MET Gala 2021, ținutele vestimentare purtate de vedete au fost unele extravagante. Completate perfect de machiaje spectaculoase care dicteaza noile trend-uri in materie de beauty. Iata cateva exemple! Old Hollywood (Megan Thee Stallion) Poți include…

- Fashionistele de la Copenhaga anunța viitoarele trenduri? Recent a avut loc Saptamana Modei de la Copenhaga. Cu aceasta ocazie, marile case de moda și-au lansat noile colecții. Cat despre fashionistele care au luat parte la show-uri, acestea au anunțat viitoarele trend-uri. Iata in continuare despre…

- Noile reguli impuse de UE vor face mașinile electrice mai profitabile decat cele pe benzina, spune Thomas Ulbrich, director de dezvoltare la marca Volkswagen. Acesta a spus pentru Financial Times ca noile reguli UE legate de emisiile de CO2 ale mașinilor noi vor face ca mașinile electrice sa fie mai…

- ARAD. Asa cum anunta in urma cu o luna, conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad a scos la concurs sapte posturi de medic la Unitatea de Primire Urgente. Noile angajari ar urma sa rezolve (macar partial) deficitul de medici cu care se confrunta UPU-SMURD Arad.

- Proprietarii a peste 16.000 de imobile din comuna Vladimirescu primesc noile carți funciare. Documentele au fost eliberate, gratuit pentru cetațeni, prin Programul național de cadastru și carte funciara (PNCCF). Finanțarea a fost asigurata din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și…

- Noile masuri se aplica pana la data de 31 iulie. Potrivit informatiilor publicate de autoritatile bulgare, pe teritoriul Republicii Bulgaria se aplica sistemul de clasificare a statelor de provenienta pe mai multe zone (verde, portocalie, rosie), in functie de gradul de raspandire a COVID-19 in aceste…

- Romania trebuie sa faca eforturi pentru a le facilita cetatenilor sai accesul la noile tehnologii, precum automatizarea si inteligenta artificiala, cu atat mai mult cu cat se afla pe locul 26 din 27 in Raportul Indicelui DESI 2020, sustin specialistii Microsoft Romania si Fundatiei EOS, care au pus…