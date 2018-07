Noile scanere de pe aeroport ar putea sa te scuteasca de chinul scosului obiectelor din bagaj

Stiri pe aceeasi tema

- Steve Bannon, fost consilier al presedintelui american Donald Trump, va crea o fundatie in Europa pentru a sprijini aici formatiunile populiste de dreapta. Apropiat de extrema dreapta americana, Bannon a vorbit despre intentiile sale, prima etapa fiind alegerile europarlamentare de anul viitor,…

- Boris Johnson, ministrul britanic de Externe, si-a prezentat demisia luni, a anuntat Guvernul de la Londra, potrivit postului ITV. "In aceasta dupa-amiaza, premierul Theresa May a acceptat demisia lui Boris Johnson din functia de ministru de Externe. Inlocuitorul sau va fi anuntat in scurt…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson l-a pus in garda pe…

- Camera Lorzilor a aprobat miercuri proiectul de lege privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Aprobarea in camera superioara a Parlamentului britanic, fara vot, a textului referitor la Brexit propus de premierul Theresa May pune capat unor dezbateri parlamentare…

- Miliardarul Elon Musk va concedia 9% din angajatii Tesla, pe fondul sporirii presiunilor din partea investitorilor pentru a deveni profitabila si a-si reduce costurile. Este cel mai mare val de concedieri din istoria de 15 ani a Tesla si vine intr-un moment in care compania incearca sa-si…

- Un oficial nord-coreean de rang inalt a fost primit vineri la Casa Alba de presedintele Donald Trump, caruia i-a inmanat o scrisoare de la Kim Jong Un, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Emisarul de la Phenian, generalul Kim Yong Chol, este considerat unul din cei mai apropiati asistenti…

- Versiunile actualizate ale telefoanelor mainstream de la Nokia au fost lansate astazi la Moscova. Intr-o atmosfera cat se poate de relaxata, incarcata de muzica live si lumini stridente, HMD Global a dezvaluit noile Nokia 2, Nokia 3 si Nokia 5, scriu cei de la Playtech.ro. Cele mai noi telefoane…

- Olanda si Australia au acuzat, vineri, oficial Rusia ca este responsabila de doborarea avionului MH17, accident in urma caruia au murit 298 de persoane. Anuntul a fost facut de ministrii de Externe din cele doua tari, la o zi dupa ce anchetatorii au stabilit ca avionul a fost doborat de o…