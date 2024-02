Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a lansat in consultare publica proiectul de ordin privind Codul drepturilor și obligațiilor studenților. Oana Țințar, președinta Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești, a explicat pentru „Adevarul“ care sunt cele mai importante prevederi.

- Am ajuns perioada in care poți contesta orice, ca și student. ANOSR a lansat campania „Update la drepturi”, care are ca scop informarea tuturor beneficiarilor direcți ai actului educațional in legatura cu principalele propuneri cu privire la noul Cod al drepturilor și obligațiilor studentului, elaborate…