Noile măsuri de relaxare intră în vigoare: avantaje majore pentru cei vaccinați Masurile de relaxare a restrictiilor, adoptate saptamana trecuta de Guvern, se aplica incepand de astazi, ele vizand, intre altele, renuntarea la masca de protectie in birourile unde lucreaza cel mult cinci persoane, toate vaccinate, redeschiderea spatiilor de joaca si a piscinelor din interior. Totodata, creste gradul de ocupare la hotelurile de pe litoral si numarul de participanti la evenimentele culturale sau artistice organizate in aer liber. Saptamana trecuta, Guvernul a decis, in urma propunerii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, ca de la 1 iunie sa fie aplicate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

