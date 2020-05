Stiri pe aceeasi tema

- Giovanni Bruno, presedintele bancii italiene de alimente Banco Alimentare, nu s-a mai confruntat cu o criza similara cu cea declansata de coronavirus, in conditiile in care nu doar ca solicitarile de ajutor au crescut cu 40%, dar s-a modificat si profilul celor care solicita ajutorul bancilor de alimente,…

- Compania americana Moderna a anunțat luni ca testarea vaccinului anti-COVID pe opt oameni s-a dovedit sigura și a oferit imunitate in fața coronavirusului, scrie New York Times. Rezultatele sunt insa preliminare și vin la inceputul unui proces lung de testare. Primele vești bune despre posibila eficiența…

- Marți, 21 aprilie, și apoi miercuri, 22 aprilie, la Angers, in Franța, locuitorii au auzit un zgomot ciudat. L-au sesizat locuitorii din oraș, dar și cei din imprejurimi. Unii au spus ca ar fi ca un zgomot de avion, alții l-au comparat cu cel al unui tren sau al unui trasnet. Cu toții insa au menționat…

- In Estonia s-au raportat pana in prezent 1711 persoane infectate cu coronavirus și 55 de decese. In contextul in care aproximativ 20.000 de locuri de munca au fost afectate de inchiderea mall-urilor pe teritoriul țarii, oficialii din teritoriu lucreaza de mult timp la un plan pentru redeschiderea…

- Imaginile surprinse de satelitul Copernicus Sentinel-5P indica, prin comparatie, nivelul emisiilor de dioxid de azot (NO2) in Franța in martie 2019, respectiv in martie 2020. Roșul intens reprezinta emisiile mai mari de NO2. Specialiștii de la Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI)…

- Cercetatorii au avertizat de saptamani bune ca zonele mai poluate sunt mai vulnerabile in fața COVID-19. O analiza a cercetatorilor de la Harvard pare sa confirme aceasta ipoteza. Pentru orașe ca Bucureștiul, veștile nu sunt imbucuratoare.Bucureștenii din mai multe cartiere s-au trezit miercuri dimineața…

- In ultimele saptamani, tot mai mulți unguri și cehi au inceput sa stea la cozi pentru a cumpara arme. Vor sa se inarmeze pentru a se proteja pe sine si familiile lor, de teama instaurarii dezordinii publice in cazul in care epidemia cu noul coronavirus va duce la crize drastice in aprovizionare, relateaza…

- Gica Craioveanu se afla la Madrid, acolo unde situatia este mult mai grava decat in Romania. "Am vrut sa ies la alergat, m-a oprit Politia si m-a trimis acasa! Eu sunt o caprita de munte, imi place sa alerg, sa ies. Ma duc doar sa iau paine si urc imediat. Nu-mi place! Ce sa fac, sa mint?…