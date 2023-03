Stiri pe aceeasi tema

- Seful DNA, Crin Bologa, 51 de ani, a solicitat iesirea la pensie, cererea sa urmand a fi dezbatuta de catre Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pe 7 martie. Bologa și-a anunțat in premiera decizia pentru Libertatea , la o zi dupa ce ministrul Justiției, Catalin Predoiu,…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a propus-o pe Alina Albu in funcția de procuror-șef al DIICOT. „In urma analizei candidaturilor, am selectat și propus pentru funcția de procuror-șef al DIICOT pe doamna procuror Alina Albu. Propunerea va fi transmisa Secției pentru Procurori a CSM astazi 01.03.2023…

- Se schimba conducerea Parchetelor. Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, i-a propus, luni, pe procurorul Alex Florin Florența pentru postul de procuror general al Romaniei in locul Gabrielei Scutea și pe procurorul Marius Voineag pentru postul de procuror -șef al DNA in locul lui Crin Bologa. Potrivit…

- Magistratul Ioana Ursache, fost procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, a primit votul unanim al Sectiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru a asigura functia de procuror sef adjunct in Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si…

- Procurorul Daniel Horodniceanu, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a criticat modul in care au fost aduse modificari legilor Justitiei, inclusiv in decembrie 2022, in timpul mandatului ministrului Catalin Predoiu. Horodniceanu a precizat, marți, ca modificarile la Codurile penale…

- Functia a devenit vacanta odata cu pensionarea fostului sef, prim procurorul Gabriela Rugea.Sectai pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat, cu unanimitate, magistratul care va indeplini functia de prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia Functia a devenit…

- Mai exact, membrii Sectiei pentru Procurori vor analiza propunerea de prelungire a delegarii in functia de prim procuror al Parchetului Judecatoriei Harsova a magistratului Monica Mariana Drumea.Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii discuta in sedinta de azi, 17 ianuarie 2023,…

- Decizia a fost luata la nivelul Sectiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate.Magistratul Gabriela Rugea, prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia, a iesit la pensie Solicitarea sa privind eliberarea din functie, ca urmare a pensionarii, a fost…