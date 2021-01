Stiri pe aceeasi tema

- China a inregistrat joi 63 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore - un record dupa luna iulie - pe fondul unui focar de coronavirus izbucnit in regiunea limitrofa a Beijingului, pe care autoritatile incearca sa-l controleze.Tara, in care noul coronavirus a aparut pentru prima data in urma cu…

- Violeta Stoica La inceputul anului 2020, nimeni nu credea ca vom intra in ceea ce majoritatea dintre noi nu am trait in viața – un an aproape pierdut, blocat de o pandemie. Coronavirus, alegeri locale, coronavirus, alegeri parlamentare, coronavirus, vaccin. Telegrafic, acestea ar fi caracteristicile…

- Franta a devenit marti prima tara europeana care a depasit 2 milioane de cazuri de coronavirus, in pofida carantinei instituite la nivel national care a dus totusi la scaderea puternica a numarului de infectari noi, potrivit calculelor Reuters. Citește și: Circulara in Guvern: demnitarii și…

- Situația este ingrijoratoare in județul Sibiu, acolo unde rata de infectare cu noul coronavirus se apropie de 9. Incidența cazurilor de Covid-19 la 14 zile a ajuns, luni, in județul Sibiu, la 8,83 la mia de locuitori Județul Sibiu este primul din Romania la rata de infectare. Pe locul 2 se situeaza…

- In contextul exploziei de cazuri de coronavirus in Statele Unite, New York se pregateste sambata sa redeschida scolile, in momentul in care Europa izolata cunoaste o imbunatatire usoara pe fondul pandemiei care a cauzat mai mult de 1,3 milioane de decese in lume, potrivit AFP.

- Clubul Kayserispor, la care sunt legitimati Cristian Sapunaru, Silviu Lung Jr. si Denis Alibec, a anuntat, vineri, ca are un fotbalist si un membru al stafului tehnic infectati cu coronavirus, anunța news.ro“In urma testelor Covid-19 facute la clubul nostru au venit rezultate pozitive in cazul…

- Inițial Secția ATI a spitalului avea noua paturi, iar, ulterior, in interior au mai fost aduse inca trei paturi. In prezent, in secție se afla 14 pacienți, iar altul este așteptat sa fie internat, astfel cadrele medicale au fost nevoite sa uneasca paturile. Citește și: Incidenta coronavirus…

- Statele Unite au devenit prima natiune care a depasit pragul de 10 milioane de infectii cu noul coronavirus de la inceperea pandemiei, conform unui bilant realizat duminica de Reuters, pe masura ce al treilea val de cazuri de COVID-19 se extinde in intreaga tara. Punctul de referinta sumbru…