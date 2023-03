Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Cioranu a declarat, joi, la Prima News, ca sunt multi oameni care prefera sa ia mielul direct de la producator si nu din supermarket sau din piata. “Deja cumparatori de carne de miel spun ca se duc sa ia un miel, dar nu il mai iau din supermarket, nu mai ma duc sa il iau din piata, ma duc…

- Potrivit lui Nicolae Cioranu, președintele Asociației Crescatorilor de Ovine Arad, prețul corect al carnii de miel in perioada Paștelui ar trebui sa fie intre 45 și 50 de lei. El a adaugat ca daca prețul este mai mic decat aceste valori, atunci exista o problema la nivelul fermierului. Cioranu a subliniat,…

- Cezar Gheorghe, consultant pentru Clubul Fermierilor Romani, expert analist pentru comertul cu cereale, a declarat marti in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca cerealele ucrainene au afectat performanta financiara a fermierilor romani si ca s-au dublat costurile logistice pe…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus duminica, intru-un interviu pentru Prima News, ca Romania a dovedit ca este „total de partea Ucrainei”, precizand ca razboiul inițiat de Vladimir Putin nu are nicio legatura cu situația privind Canalul Bastroe. Social-democratul spune ca nu poate fi…

- Agricultorii romani acuza faptul ca Ucraina a transformat Romania intr-un importator de grau și porumb, iar Uniunea European susține aceste practici prin eliminarea taxelor vamale, in timp ce agricultura romanesc abia mai rasufla. Mai exact, șase state din Europa Centrala, printre care și Romania, sunt…

- Razboiul din Ucraina a afectat foarte grav agricultura din Romania. Un fermier susține ca pe la noi prin țara au tranzitat 9 tone de cereale ucrainene și mare parte dintre acestea a ramas in tara noastra. El a mentionat ca este un exces de cereale care a dus la scaderea pretului cu 30%, precizand ca…

- In incercarea de a ramane competitivi, producatorii și traderii ucraineni vand in continuare graul de panificație cu discount. Prețul pentru o tona ajunge și la 275 dolari, cu mult sub prețurile oferite de celelalte state europene, inclusiv Romania. Avantajul Romaniei ramane prețul bun al transportului,…