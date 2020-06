Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Chinei a publicat o lista cu opt puncte pe care autoritațile de la Beijing le-au bifat in lupta cu virusul. In general sunt lucruru de bun simț, nu foarte ieșite din comun, insa, cand comparam ce au facut chinezii și ce am facut noi, se strica feng-shui-ul. Și nu, nu este vorba despre lucruri…

- Un polițist bacauan de la Circulație a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS Cov 2, cel care provoaca viroza respiratorie cunoscuta sub numele de COVID 19. Polițistul intrase in concediu medical și a fost testat in data de 5 aprilie. El a fost unul dintre agenții de la Poliția Rutiera care a insoțit…

- La data de 23.03, in intervalul orar 22.00-06.00, politistii bacauani au desfașurat activitați de verificare a respectarii masurilor generale de prevedere a raspandirii Covid -19. Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului…

- Primarul Bacaului, Cosmin Necula, a anunțat, in aceasta seara, noi masuri de protecție impotriva coronavirusului SAR Cov 2, masuri care se vor implementa imediat: 1. Circulația in parcuri va fi permisa doar pentru tranzit 2. Locurile de joaca pentru copii vor fi inchise (izolate cu banda) 3. Dezinfecția…

- Societatea Transport Public SA Bacau a decis sa reduca frecvența de circulație a mijloacelor de transport in comun dupa ce a primit recomandari atat de la Prefectura cat și de la Primaria Bacau in acest sens. Prefectul de Bacau, Liviu Miroseanu, a solicitat unitaților de transport public sa faca acest…

- La nivelul RAJA S.A. s-au dispus noi masuri de protecție a securitații și sanatații personalului, dar și a abonaților, ce presupun schimbarea modului de lucru cu publicul, dupa ce a fost decretata starea de urgența. Astfel, incepand cu data de 17 martie 2020, in intreaga arie de operare, programul structurilor…

- Guvernul Romaniei a dat Hotararea nr. 179/10 martie 2020, privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes național „Varianta de ocolire Bacau”…

- Primaria Bacau pune la dispoziția cetațenilor numarul de telefon 0234.984, disponibil 24/7 pentru ca cei interesați sa poata solicita sprijin referitor la situația generata de noul coronavirus. Un operator va prelua apelurile și in funcție de problemele identificate va anunța Direcția de Sanatate Publica…