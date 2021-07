Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Club Sportiv Ciprian Sfantu Gheorghe a organizat joi, 1 iulie, a XI-a ediție a Cupei SPRINT in bazinul olimpic de 50 metri al bazei sportive Sepsi Rekreativ din Sfantu Gheorghe. Chiar in ziua redeschiderii bazei sportive dupa perioada pandemiei, aproximativ 200 de sportivi, care au reprezentat…

- Un singur pacient cu COVID-19 mai este internat la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, iar institutia isi reorganizeaza activitatea pe fondul scaderii numarului persoanelor diagnosticate cu aceasta boala. „Astazi, la ora 13,00, in spital se afla internat un singur pacient, adult, la care…

- Inginerul Papp Csongor, in varsta de 28 de ani, a castigat concursul pentru functia de administrator al Parcului Industrial de la Campu Frumos, ramasa vacanta la finele anului trecut dupa ce fostul manager a fost ales deputat in Parlamentul Romaniei. Papp Csongor va avea un mandat de sase luni, cu posibilitate…

- Noi trasee vor fi introduse incepand de saptamana viitoare in programul Pedibus, demarat de autoritatile locale din Sfantu Gheorghe in urma cu aproximativ o luna pentru a stimula elevii din clasele primare sa mearga pe jos la scoala. In prezent, Pedibus-urile, cum au fost denumite grupurile care se…

- Sport Doua cluburi sportive din Alexandria sunt finanțate de Consiliul Local cu suma totala de 180.000 lei mai 28, 2021 10:09 Consiliul Local al municipiului Alexandria a adoptat in cadrul ședinței de joi, 27 mai 2021, cu unanimitate de voturi, proiectul de hotarare privind “aprobarea proiectelor…

- In 2019, in cadrul unui exigent proiect de onorare a momentului Centenar Marii Uniri, caruia i-a dedicat o colecție, Editura Eurocarpatica din Sfantu Gheorghe a publicat trei volume de reținut prin conținut și forma de editare: Ioan Lacatușu, Erich-Mihail Broanar, Lacașuri ortodoxe din Episcopia Covasnei…

- Operatorul regional de salubritate Tega va introduce, incepand din luna mai, recipiente pentru colectarea uleiului uzat de la populatie in punctele de colectare a deseurilor menajere din municipiul Sfantu Gheorghe. Conducerea societatii a mentionat ca acest demers reprezinta o premiera nationala si…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 inregistreaza o tendinta de scadere in judetul Covasna, ajungand la 2,10 la mia de locuitori, iar municipiul Sfantu Gheorghe iese din scenariul rosu dupa aproape o luna de restrictii suplimentare pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. Datele postate miercuri…