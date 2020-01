Noi tentative de fraude prin e-mailuri false: tintele sunt anuntate ca ar fi vizitat site-uri pentru adulti

Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorii cibernetici au apelat, in ultimele zile, la imaginea si reputatia unor institutii publice sau companii private din Romania, pentru a transmite e-mail-uri cu continut malitios, avertizeaza specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), intr-o…

- Atacatorii cibernetici au apelat, in ultimele zile, la imaginea si reputatia unor institutii publice sau companii private din Romania, pentru a transmite e-mail-uri cu continut malitios, avertizeaza specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), intr-o postare…

- O noua tentativa de inselatorie, sub forma unui concurs, se propaga in aceste zile prin intermediul retelelor de socializare, in urma careia utilizatorii sunt anuntati ca pot castiga un 'iPhone X Max', avertizeaza Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), pe pagina…

- Cu ocazia Lunii Europene a Securitații Cibernetice, Microsoft, Poliția Romana și Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), cu sprijinul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), au susținut un eveniment dedicat creșterii nivelului de conștientizare…

- Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica a transmis prin intermediul paginii de Facebook o atenționare cu privire la o inșelatorie care circula in aceste zile pe Internet. Este vorba despre țeapa ”medicamentul miraculos” care promite rezolvarea problemelor la articulații, dar…