Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul noului an se simte cu o efervescența aparte la „Winter in My Town”, acolo unde timișorenii se pot bucura, in continuare, de o atmosfera relaxanta. Muzica, teatru de papuși și roboții giganți de la Robo Xperience sunt elementele cheie pentru un weekend antrenant in Iulius Town.

- Sambata seara membrii formației timișorene BoxOffice le dau intalnire tuturor fanilor in cadrul unui concert care va avea loc de la ora 20 la Iulius Mall, pe scena amenajata in cadrul targului Winter in My Town. „Dupa o sesiune de shopping te poți binedispune pe muzica Disney și cateva coveruri marca…

- Ziua Nationala a Romaniei a fost celebrata in acest an la Roma printr-un concert sustinut de Orchestra Facultatii de Muzica si Teatru din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara dirijata de Sebastian Felea, la care au participat ambasadorul Romaniei, George Bologan, si mai multi inalti reprezentanti…

- Mii de luminite, distractie in Roata Panoramica, casute cu bunatati, vin fiert cu scorțișoara, cadouri pentru cei dragi si multe, multe zambete. Targul „WINTER IN MY TOWN” a transformat parcarea VIP intr-un loc feeric, plin de energie pozitiva, si te asteapta zilnic, pana pe 16 ianuarie 2022.

- Aroma de scortisoara, miros de turta dulce si ciocolata aburinda, mancaruri apetisante, roata panoramica, decoratiuni de poveste, atmosfera calda in jurul focului, idei de cadouri, brazi de Craciun si multa voiosie. De pe 27 noiembrie 2021, Iulius Town Timisoara intra oficial in spiritul Craciunului,…

- Weekend-ul acesta, Iulius Town gazuiește una dintre cele mai mari expoziții realizate in intregime din piese LEGO –„Brickenburg in My Town”. Aceasta se intinde pe 34 de metri patrați și cuprinde machete cu elemente ce recreeaza orașe. Totodata, vor putea fi admirate și construcții tematice, ce aduc…

- Cristina Struța este doctoranda la Facultatea de Muzica și Teatru a Universitații de Vest din Timișoara, și director artistic al Festivalului Internațional Timorgelfest și al Festivalului Barocul in Ipostaze Contemporane. A inceput studiul pianului la varsta de cinci ani, urmand ca mai tarziu sa imbrațișeze…

- Un spațiu pentru expoziții de arta și pentru diverse spectacole a fost inaugurat miercuri in incinta Aeroportului Internațional Timișoara „Traian Vuia”, in baza unui parteneriat cu Universitatea de Vest, conform Mediafax. Proiectul a fost realizat cu ajutorul Facultații de Arte și Design și…