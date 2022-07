Stiri pe aceeasi tema

- Sidonia Bogdan și Bogdan Chiruța publica un articol despre noua reședința a ambasadorului roman in SUA. A fost inchiriata de la statul american pentru o suma aproape dubla fața de anteriorul imobil.Potrivit presshub, ambasadorul Romaniei in SUA, Andrei Muraru, locuiește acum intr-o cladire de lux. Chiria…

- Intr-un articol aparut acum cateva zile pe site-ul televiziunii Digi 24 președintele Romaniei e prezentat drept favorit la caștigarea poziției de secretar general al NATO, Klaus Iohannis avand ”un avantaj apreciabil in competiția care a inceput deja”. ”Nu mai este un secret pentru nimeni ca numele…

- Autoritațile daneze dispuneau, la data de 31 ianuarie 2022, fața de un bebeluș care ar fi fost agresat de parinți, o masura de protecție pe teritoriul Danemarcei. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca minorul a fost repatriat in Romania, miercuri, 13 iulie 2022, iar pe durata zborului…

- Rata de refuz in cazul vizelor pentru SUA solicitate de cetateni romani in scop turistic sau de afaceri este de 17.03% in anul 2021, in crestere fata de 2020, cand a fost 10,14%, iar conditia pentru includerea Romaniei in programul Visa Waiver este o scadere sub 3% a acestui indicator, potrivit unui…

- Andrei Muraru a fost primit, luni, 27 iunie, la Casa Alba de presedintele american Joe Biden, relateaza ambasatorul Romaniei la Washington, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. „Am fost ddeosebit de onorat sa fiu primit de catre președintele Joe Biden la Casa Alba. I-am transmis mesajul președintelul…

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, face, duminica, o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni - Rzeszow–Jasionka (Polonia) – Copenhaga (Danemarca) - Otopeni.

- Includerea Romaniei in programul Visa Waiver a fost discutata in trilaterala ambasadorului Romaniei la Washington, Andrei Muraru, cu ministrul de interne, Lucian Bode, și șeful Departamentului pentru Securitate Interna al SUA, Alejandro Majorkas.