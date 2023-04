Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a vorbit despre viitorul stadion Dinamo, care ar trebui sa fie gata in 2025. In septembrie va incepe demolarea vechii arene. „Avem termen de execuție 2 ani de zile. Ne dorim ca aici, unde ne aflam acum (n.r. pe stadionul Dinamo), sa avem o arena multifuncționala, cu…

- Inundații pe bulevardul Ștefan cel Mare din capitala, in apropierea Universitații de Medicina. Din imaginile video putem observa ca apa fierbinte se scurge in cantitați mari pe artera principala a orașului Chișinau, creind dificultați atit pentru șoferi, cit și pentru pietoni, scrie unimedia.info.

- Un barbat de 72 de ani a fost lovit de o mașina, la volanul caruia se afla un șofer de 40 de ani. S-a intamplat, astazi, pe bulevradul Ștefan cel Mare din centrul Capitalei. Pietonul traversa strada neregulamentar. Potrivit poliției, victima a fost transportata la spital.

- Noii patroni de la Dinamo au planuri mari la club. Cel puțin așa au susținut cei care conduc gruparea din „Ștefan cel Mare” in prima lor conferința de presa. Proiectul prevede investiții de 12 milioane de euro, dar și atragerea fostelor glorii in conducerea gruparii din „Ștefan cel Mare”. Dorin Șerdean…

- Cristi Borcea, fostul patron al celor de la Dinamo, a vorbit despre situația prin care trece legendarul club din „Ștefan cel Mare”. Acesta considera ca suporterii din Peluza Catalin Hildan au facut greșeli din momentul in care au inceput sa conduca Dinamo, dupa ce Ionuț Negoița, fostul finanțator al…

- Scopul nobil nu scuza mijloacele. Galeria din Ștefan cel Mare a aplaudat-o pe Cristina, ca un gest reparatoriu. Apoi a scos din arsenal scandarile rasiste și totul s-a dus naibii. „Neagu poate juca impotriva noastra daca nu o poate face impotriva Rapidului”, a glumit Xavi Pascual, antrenorul echipei…

- O situatie de urgenta a fost raportata astazi, in centrul Capitalei. O masina a fost cuprinsa de flacari, pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfint. S-a intamplat astazi, in jurul orei 15:30.

- Transferul lui Deian Sorescu (25 de ani) a capatat contur, iar fostul capitan al lui Dinamo se va alatura in scurt timp lotului pregatit de Mihai Pintilii. In sfarșit, s-a realizat mutarea banațeanului in roșu-albastru, in condițiile in care Gigi Becali l-a vanat de mai multa vreme. Dinamo n-a acceptat…