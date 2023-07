Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, patronat de Patriarahul Daniel, a decis printre altele alegerea unor noi episcopi vicari și inscrierea unor sfinți in calendarul ortodox. Prin vot secret, Sfantul Sinod l-a ales pe Arhimandritul Paisie Teodorescu, vicar patriarhal, in demnitatea de Episcop-vicar…

- Ce a decis Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in ședința in care se spunea ca se va tranșa data sarbatoririi PașteluiIn ziua de marți, 4 iulie 2023, in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, s-a desfașurat ședința…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Matrona de la Moscova Astazi, Biserica noastra o praznuieste pentru prima data pe Sfanta Matrona de la Moscova. Hotararea a fost luata de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, reunit in sedinta joi, 15 februarie 2018, in Resedinta Patriarhala. Sfanta Matrona s-a nascut…

- Sarbatorile zilei de 25 aprilie - Sfantul apostol și evanghelist Marcu/ Sf. Cuv. Vasile de la Poiana MaruluiOrtodoxeSf. Ap. si Evanghelist Marcu; Sf. Cuv. Vasile de la Poiana MaruluiGreco-catoliceSf. ap. si ev. MarcuRomano-catoliceSf. Marcu, ev.Sfantul Apostol si Evanghelist Marcu este pomenit in calendarul…

- Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, susține ca ar fi minunat daca Biserica Ortodoxa Romana (BOR) ar trece pe stil nou și cu sarbatorile pascale și s-ar sarbatori Paștile in comuniune cu țarile din Vest, dupa calendarul gregorian.Intrebat, luni, de Cluj24, in cadrul mesajului și Pastoralei de…

- Profesorul Adrian Papahagi, unul dintre intelectualii publici conservatori din Romania, anunța ca va solicita Bisericii Ortodoxe Romane sa calculeze Paștele dupa calendarul gregorian, pentru a ca Invierea Domnului sa fie sarbatorita in același timp cu țarile occidentale. Calendarul gregorian este deja…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel a transmis clerului si credinciosilor din Patriarhia Romana scrisoarea pastorala pentru Sfintele Pasti 2023.Potrivit Basilica.ro, Patriarhul Daniel a amintit ca Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarat anul 2023 ca Anul comemorativ al imnografilor si…