Noi ședințe de repartizare a cadrelor didactice Candidații care au susținut examenul de titularizare și nu au fost repartizați in ședințele anterioare, mai au șanse de a ocupa posturile vacante in sistemul de invațamant preuniversitar din județ. Potrivit calendarului Comisia județeana de mobilitate organizeaza sedința de repartizare in Sala „Spiru Haret” a Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara pentru mai multe categorii de candidați. Pentru data de 23 august are loc ședința de repartizare pentru pentru urmatoarele categorii de candidați, conform prevederilor Metodologiei: cererile de completare a normei didactice de predare… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

