Noi restricţii la graniţă: Sunt afectaţi mai ales românii care se întorc din străinătate Pasagerii care vin din 62 de tari aflate pe lista galbena a zonelor cu risc epidemiologic ridicat – printre care si SUA, Franta, Belgia, Spania si Italia – trebuie sa prezinte, la intrarea in Romania, un rezultat COVID negativ la testul TR-PCR, realizat cu maximum 3 zile inainte, apoi sunt obligati sa intre in carantina. Masura, care prevede si o serie de exceptii, intra in vigoare incepand din data de 12 februarie. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

