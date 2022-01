Noi RESTRICŢII în judeţul Ilfov, după creșterea incidenței Covid. Rata de infectare a depăşit 20% Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a adoptat, duminica, o hotarare care introduce reguli noi pentru locuitorii din mai multe orașe și comune ale județului. Incepand cu data de 31.01.2022, ora 00.00, se vor aplica noi masuri pentru locuitorii din Buftea, Ciorogarla, Ștefaneștii de Jos, 1 Decembrie, Domneșți, Periș, Gruiu, Magurele. Rata de infectare […] The post Noi RESTRICTII in judetul Ilfov, dupa creșterea incidenței Covid. Rata de infectare a depasit 20% first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a adoptat, duminica, o hotarare care introduce reguli noi pentru locuitorii din mai multe orașe și comune ale județului. Incepand cu data de 31.01.2022, ora 00.00, se vor aplica noi masuri pentru locuitorii din Buftea, Ciorogarla, Ștefaneștii…

- Localitatea Corbeanca are incidenta cea mai mare a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 din judetul Ilfov - 12,08 la mia de locuitori.Urmeaza Otopeni - 11,42, Afumati - 11,23, Voluntari - 10,34 si Mogosoaia - 9,92, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Institutiei Prefectului.Incidenta cumulata…

- Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a analizat duminica situația COVID-19 in județul Ilfov și a constatat ca opt localitați au depașit valoarea ratei de incidența cumulata la 14 zile de 3/1000 locuitori. Pe lista sunt localitațile Ștefaneștii de Jos, 1 Decembrie, Domnești,…

- CJSU Alba: Masuri noi pentru trei localitați din județ, dupa creșterea incidenței. Comuna Unirea, in scenariul ROȘU Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a decis joi, 13 ianuarie, noi masuri pentru trei comune din județ unde rata incidenței a crescut. Este vorba despre comunele Unirea,…

- Rata de infectare in jurul Capitalei este din nou in creștere. Vorbim despre 8 localitați care au sarit de incidența de peste 1 la mia de locuitori. Potrovit prefecturii Ilfov tot mai multe localitați din județ devin focare de infecție in contextul raspandirii variantei Omicron. JUDETUL ILFOV – 0.72…

- Este vorba despre localitatile Moara Vlasiei - 1,39, Snagov - 1,32, Otopeni - 1,21, Mogosoaia - 1,08, Buftea si Stefanestii de Jos - 1,06, Dragomiresti Vale - 1,02.Incidenta cumulata a cazurilor in localitatile din Ilfov este urmatoarea:* Afumati - 0,00* Balotesti - 0,63* Berceni - 0,42* Branesti -…

- Miercuri, rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile in Gradistea este de 7,41 la mia de locuitori.Incidenta cumulata a cazurilor in localitatile din Ilfov este urmatoarea:* Afumati - 2,39* Balotesti - 3,79* Berceni - 3,82* Branesti - 4,24* Bragadiru - 3,73* Buftea - 2,55* Cernica - 3,34* Chiajna…

- Potrivit sursei citate, rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile ramane cea mai mare din judet tot in Peris - 16,79, Dragomiresti-Vale - 16,52 si Otopeni - 16,10 la mia de locuitori, insa in scadere fata de raportarea anterioara.Sambata, incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in localitatile…