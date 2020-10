Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de miercuri, 7 octombrie, in București, se vor reinchide toate restaurantele, cinematografele și teatrele, a anunțat Prefectul Capitalei. „Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfașoara activitați de preparare și consum in unitațile de tip restaurante și cafenele nu este permisa…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, intrebat daca este necesara inchiderea restaurantelor in Bucuresti, ca „sunt restrictii pe care le-am impus de la inceput” si ca „acel indice care trece de 1,5 inchide restaurantele, inchide cinematografele, inchide teatrele”. Reactia vine in contextul…

- Activitatea va fi rrluata in condiții speciale The post Azi se deschid restaurantele, cinematografele și salile de spectacol. Cluburile și discotecile din interior vor ramane inchise appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Azi se deschid restaurantele, cinematografele și salile de…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat joi, 27 augus, Hotararea numarul 43 care prevede redeschiderea incepand cu data de 1 septembrie 2020 a restaurantelor și cafenelelor in interiorul cladirilor, inclusiv in cazul unitaților de cazare. Activitatea va putea fi reluata cu cateva condiții.…

- Grecia a decretat luni inchiderea pe timpul noptii a barurilor si restaurantelor in unele dintre principalele sale destinatii turistice, dupa inregistrarea a numeroase cazuri de infectari cu noul coronavirus, relateaza AFP.

- Activitatea salilor de fitness, culturism, gimnastica aerobica si alte astfel de sporturi din judetul Arges va fi suspendata pentru doua saptamani, incepand de marti dimineata, potrivit deciziei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, transmite News.ro.Comitetul Judetean Pentru Situatii de…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca restaurantele vor ramane inchise, “atata timp cat nu vedem o respectare a regulilor pe terase”. Cu toate acestea, ministrul se declara optimist si afirma ca acestea vor putea fi deschise si in interior, in luna august, informeaza news.ro. “Atata timp…

- Autoritatile din Hong Kong vor reintroduce restrictii. Acestea au interzis adunarile publice cu mai mult de 4 persoane, fața de 50. De asemenea, vor inchide, pentru sapte zile, saloanele de infrumusețare, salile de jocuri și salile de fitnees. Restaurantele se vor inchide și vor putea servi doar la…