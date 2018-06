Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia este oprita pe A2, pe banda de urgenta si partial pe prima banda a sensului de mers Constanta catre Bucuresti, la kilometrul 17, din cauza ridicarii placilor de beton din componenta carosabilului, transmite Infotrafic.

- Circulatia pe Autostrada A2 este oprita pe banda de urgenta si partial pe prima banda a sensului de mers Constanta catre Bucuresti, la kilometrul 17, din cauza ridicarii placilor de beton din componenta carosabilului, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Lucrarile…

- Pe A2, intre Bucuresti si Murfatlar, este interzisa circulatia vehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone sambata intre orele 16:00 si 22:00, precum si duminica si luni, intre orele 6:00 si 22:00, pe ambele sensuri. De asemenea, pe DN7, intre Pitesti si Vestem, nu au voie sa circule vehiculele…

- Podul de la Maracineni, pe sensul de mers dinspre Ramnicu Sarat spre Capitala, se va inchide duminica la ora 24.00. Circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxim autorizata mai mare de 7,5 tone, cu exceptia vehiculelor destinate exclusiv transportului de persoane este restrictionata in zilele…

- Circulatia se desfasoara cu dificultate, duminica, pe Drumul National 6 Orsova – Caransebes, in urma unui incendiu la un restaurant de la intrarea in Baile Herculane, situat in apropierea soselei. Nu s-au inregistrat victime.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora in judetul Bihor, pe DN 76 Oradea – Varfurile, se circula pe un singur fir, alternativ, din cauza alunecarilor de teren produse la kilometrul 86+400 de ...

- In centrul vechi al orașului Constanța, dar și in zona Faleza Sud, au fost impuse restricții de circulație, primaria informand ca se vor filma scene din serialul internațional de televiziune „The Romanoffs“. In apropierea Pieței Ovidiu a inceput amplasarea decorurilor. Este vorba de strada Revoluției…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata miercuri pe autostrada A1 Deva – Sibiu pana in jurul orei 18.00, pentru asfaltarea gropilor de pe partea carosabila a benzii 1 si pe banda de urgenta. Pana la ora 16.00 va fi restrictionat traficul si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, precum si pe A2 Bucuresti…