- Ministerul italian al Sanatatii a anuntat vineri consolidarea masurilor de lupta impotriva epidemiei de COVID-19 in trei regiuni, dar noile restrictii nu se extind si asupra a doua mari orase, Roma si Milano, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Regiunea Campania, care cuprinde Napoli, Emilia-Romagna…

- Africa este in pericol sa fie abandonata si lasata aproape complet in afara circuitului mondial al vaccinurilor anti-COVID. In timp, dozele de vaccin risca sa devina tot mai scumpe si mai greu de procurat de catre majoritatea tarilor sarace sau in curs de dezvoltare de pe continentul african, a avertizat…

- Mai mulți oficiali din domeniul sanatații atrag atenția ca activitațile zilnice devin mai periculoase acum, cu noile tulpini ale COVID-19, in contextul in care in SUA a fost descoperita o noua tulpina la...

- Numarul cazurilor de Covid-19 in țara pare sa fie in creștere, potrivit datelor din ultimele zile prezentate de ministerul Sanatații. Doar astazi, 635 de moldoveni au fost testați pozitiv, cei mai mulți fiind locuiori din Chișinau- 234. In topul celor mai afectate zone ramane a fi regiunea transnistreana…

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat miercuri dorinta guvernului de a redeschide muzeele in zonele tarii cel mai putin afectate de epidemia de COVID-19, dar si de a prelungi starea de urgenta pana pe 30 aprilie, informeaza AFP. „Muzeele, locuri simbolice ale culturii tarii, se…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a conspirat impreuna cu Ministerul italian al Sanatatii in vederea eliminarii unui raport care dezvaluie gestionarea necorespunzatoare a pandemiei covid-19 de catre Roma, intocmit cu scopul de a impiedica si mai mulțo morti in aceasta tara indoliata de noul…

- Italia a confirmat in ultimele 24 de ore 993 de noi decese asociate COVID-19, cel mai grav bilant inregistrat in aceasta tara de cand a inceput pandemia, la jumatatea lunii februarie, potrivit buletinului informativ transmis joi de Ministerul italian al Sanatatii, potrivit

- Nu doar Romania a fost lovita din plin de cel de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, ci și țarile vecine. Noi restricții se vor aplica și in Bulgaria, incepand de vineri. Noile masuri au fost anunțate de ministrul Sanatații bulgar, Kostadin Anghelov.