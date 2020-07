Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie este „gata sa primeasca cele mai stralucite talente”, a declarat ministra de interne Priti Patel, inainte sa dezvaluie mai multe detalii despre noul plan de imigrație post-Brexit. Noul sistem urmeaza sa intre in vigoare in ziua de Anul Nou, punand capat imediat libertații de mișcare intre…

- Marea Britanie va prezenta in scurt timp noul sistem de imigratie post-Brexit pe baza de puncte, prin care sa 'ia inapoi controlul frontierelor si sa elibereze intregul potential al tarii', a scris ministrul de interne Priti Patel, in editia de duminica a tabloidului The Sun, transmite dpa, potrivit…

- Marea Britanie va prezenta in scurt timp noul sistem de imigratie post-Brexit pe baza de puncte, prin care sa 'ia inapoi controlul frontierelor si sa elibereze intregul potential al tarii', a scris ministrul de interne Priti Patel, in editia de duminica a tabloidului The Sun, transmite dpa.…

- Romanii și strainii care se intorc la noi din mai toate țarile europene nu vor mai sta in izolare daca nu au simptome de infecție. Pe baza recomandarilor de la Bruxelles, lista țarilor verzi se extinde și se ridica inclusiv restricțiile de zbor. The post Persoanele care vin in Romania din tari “verzi”…

- Guvernul a decis. Romanii pot face plaja si pe prosop sau cearsaf, nu doar pe sezlong. Turiștii care aleg aceasta varianta sunt obligați sa respecte aceleași reguli de distanțare sociala ca și cei care folosesc șezlonguri. Adica sa stea la o distanta de cel puțin doi metri. Seful Cancelariei prim-ministrului,…

- Guvernul francez a anuntat joi ca maximum zece persoane vor avea voie sa stea la aceeasi masa in unitatile de pe intreg teritoriul tarii, in timp ce la Paris vor putea redeschide numai terasele. Tot de la 2 iunie, se va ridica si restrictia de circulatie in afara unei raze de 100 km, datorita…

- Administratia Prezindentiala a anuntat faptul ca premierul Irlandei l-a sunat, miercuri, pe Klaus Iohannis si au purtat o discutie despre efectele pandemiei de coronavirus, spectrul relatiilor bilaterale, agenda europeana, precum si cooperarea la nivelul ONU. Citeste si: Iohannis sesizeaza…