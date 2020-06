Stiri pe aceeasi tema

- Rezumat discurs procuror șef al D.N.A. la conferința de presa online organizata la finalul starii de urgența In contextul organizarii la sediul Direcției Naționale Anticorupție a unei conferințe de presa online, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a facut urmatoarele declarații: „In perioada…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Consulatul General al Romaniei la Bonn, s-a autosesizat prompt in urma informațiilor referitoare la testarea pozitiva pentru infecția cu COVID-19 a mai multor lucratori ai unei companii de prelucrare a carnii din localitatea Coesfeld, landul Renania de Nord-Westfalia,…

- In era tehnologiei, in multe zone procesul educativ nu se poate desfașura online. In aceasta perioada, elevii invața de acasa. Pandemia de coronavirus a schimbat modul in care se desfașoara activitațile. Numai ca sunt copii care nu au acces la internet. Sau nu au tehnica necesara. La Petroșani, spre…

- De Sfintele Sarbatori, pentru menținerea siguranției antiincendiare și intervenția in situații excepționale sunt la datorie peste 500 de salvatori și pompieri cu 150 unitați de tehnica. In același timp, exista interdicția de intrare in localitațile-focare cu Covid-19, pe care angajații instituției o…

- Iulian Stanciu, șeful eMAG, cea mai mare companie de vanzari online din Romania, a vorbit despre modul in care munca de acasa influențeaza productivitatea angajaților. Pandemia de COVID-19 a forțat mai multe companii sa recurga la munca de acasa, in timp ce foarte multe firme au fost nevoite sa-și opreasca…

- Multe companii din Romania au decis ca activitatea lor poate continua prin telemunca si au adoptat aceasta varianta de a lucra de acasa din cauza pandemiei cu coronavirus (COVID-19). Astfel munca de acasa a trecut in numai cateva zile de la NICE TO HAVE la MUST HAVE, transformand activitatea multor…

- Decizia guvernelor de a închide unitațile de învațamânt și de a limita programul de lucru, în încercarea de a stopa raspândirea COVID-19, îi va determina pe mulți dintre oameni sa se conecteze la rețele de companie sau la cele școlare de acasa. Aceasta situație…