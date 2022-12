Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, prelungește pelul de proiecte dedicat autoritaților administrației publice locale -Masuri de imbunatațire a eficienței energetice și stimularea utilizarii energiei regenerabile,…

- Grupul german Varta are probleme financiare și a anunțat ca amana construirea unei fabrici de baterii din Romania, investiție de un miliard de euro, scrie Economica.net.„Varta evalueaza constant oportunitațile de extindere a fabricilor noastre existente. In prezent, am oprit toate planurile pentru o…

- Ordonanta Repower este finalizata si toate investitiile nefinalizate ale Hidroelectrica vor fi aprobate si vor trece printr-un proces de autorizare rapida, a declarat, vineri, ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Ce vreau sa va spun astazi, aici, este ca e finalizata ordonanta Repower, asa cum am denumit-o,…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi, la Beclean, ca pregateste un pachet de masuri pentru simplificarea si debirocratizarea procesului de accesare a fondurilor europene.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, in sedinta de Guvern, ca incepe faza a cincea a Programului Operational de ajutorare a persoanelor dezavantajate, prin care aproximativ 1,18 milioane de persoane vor beneficia de aceste ajutoare din fonduri europene. In plus, spune seful Executivului,…

- Astfel, Executivul a aprobat memorandumul cu tema – „Masuri privind consolidarea parteneriatului cu regiunile de dezvoltare pentru implementarea programelor regionale 2021-2027 prin semnarea unei declaratii comune intre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Agentiile de Dezvoltare Regionala…

- Memorandumul prevede Masuri privind consolidarea parteneriatului cu regiunile de dezvoltare pentru implementarea programelor regionale 2021-2027 prin semnarea unei declaratii comune intre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Agentiile de Dezvoltare Regionala pentru lansarea programelor…

- Intrebat, marti seara, la Digi24, daca PNRR este sau nu secretizat, Marcel Bolos a precizat ca anumite corespondente pe tema PNRR sunt secret de serviciu. ”Procedurile care privesc corespondenta dintre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si ministerele de linie referitoare la raspunsurile…