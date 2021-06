Stiri pe aceeasi tema

- Canotorii romani au caștigat 6 medalii in a doua etapa de Cupa Mondiala din 2021, eveniment defașurat weekend-ul acesta la Lucerna (Elveția). Romania a participat la competiție cu 8 echipaje compuse din 22 de sportivi, care au obținut 6 medalii: 1 medalie de aur, 1 de argint și 4 de bronz. La Cupa…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor sa preia cladirea fostului abator din municipiu, aflata in proprietatea statului si administrarea Automobil Club Roman (ACR), sa o reabiliteze si sa o introduca in circuitul public, iar in acest scop Consiliul Local a adoptat joi o hotarare prin care va solicita…

- Federatia Organizatiilor Civile Covasna (CIVEK) va premia in luna mai cea mai buna organizatie nonguvernamentala din judet, precum si cel mai bun voluntar al anului trecut, pentru aceste premii fiind zece nominalizari. Conducerea Federatiei a declarat ca premiile, fondate in 2013, au ca obiectiv recunoasterea…

- Odata cu venirea primaverii, sunt reluate lucrarile de reabilitare a drumurilor in mai multe zone din oraș. Urmeaza sa fie finalizate lucrarile de reabilitare pe strada Sporturilor. Aici mai sunt necesare cateva avize, montarea indicatoarelor de circulație și vopsirea marcajelor rutiere. Pe strada Puskas…

- Programul „Dam valoare rablei tale”, initiat de Primaria municipiului Sfantu Gheorghe cu scopul de a elimina din trafic masinile vechi si poluante, va demara vineri, 9 aprilie, iar autoritatile locale promit sa suplimenteze bugetul de un milion de lei, prevazut pentru acest proiect, daca vor exista…

- In contextul inrautațirii condițiilor meteorologice in aceasta perioada pentru siguranța traficului rutier, polițiștii covasneni fac urmatoarele recomandari: Informați-va și pregatiți-va inainte de a pleca la drum! Inainte de a pleca la drum, informati-va temeinic despre conditiile meteo si starea drumurilor.…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a desemnat Asocierea SC Confer Group SRL – SC Construcții Feroviare Drumuri Poduri SRL castigatoare a procedurii de licitatie publica pentru execuția lucrarilor de Reconstrucție a podului CF din comuna Budila, situat pe linia Harman-Intorsura Buzaului, km 17+318și…

- Guvernul a aprobat, miercuri, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, cea mai importanta masura fiind cea referitoare la restrictia privind circulatia pe timp de noapte incepand cu ora 22,00, fata de 23,00, cat era pana acum. „Astazi s-a aprobat si prelungirea starii de alerta. (…) Exista…