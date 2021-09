Noi recomandări pentru începutul de an școlar Odata cu inceperea noului an școlar, se vor inregistra valori ridicate de trafic pe principalele artere de circulație și pe sectoarele de drum care fac legatura cu municipiul București. Pentru evitarea neplacerilor produse de aglomeratie, solicitam conducatorilor de autovehicule: sa circule cu prudența, in special in zona trecerilor pentru pietoni și a unitaților de invațamant;sa pastreze „centrul liber” al intersectiei;sa nu opreasca ori sa stationeze in locuri unde ar putea impiedica desfasurarea normala a traficului rutiesa nu blocheze calea de rulare a mijloacelor de transport publicsa pastreze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

