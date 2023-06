Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii au ieșit din nou in strada, nemultumiti de deciziile luate de Guvern in ceea ce-i priveste. Ei au protestat in fata Palatului Victoria, apoi au plecat in marș pana la Palatul Cotroceni, pe ruta Bulevardul Nicolae Titulescu – Podul Basarab.

- Sindicalistii din educatie au plecat in jurul orei 13:3 in mars spre Palatul Cotroceni, dupa ce au protestat, timp de o ora si jumatate, in Piata Victoriei. Sindicaliștii afișeaza pancarte cu mesaje precum: ”Rusine Guvernului, voi ne-ati scos de la catedra”, ”Nu cerem mila, cerem ce si se cuvine”, ”Dupa…

- UPDATE. Greva continua și miercuri. Negocieri eșuate și la Cotroceni, profesorii nu vor sa plece acasa, iar liderii de sindicat sunt huiduiți. Sindicalistii din Educatie au anuntat, marti, ca actiunile de protest continua, dupa ce negocierile de la Guvern au eșuat. Profesorii adunati in Piata Victoriei…

- Peste 20.000 de sindicalisti din Educatie ar urma sa participe, astazi, la un mars in Bucuresti, incepand cu ora 11.00. Ei vor pleca din Piata Victoriei spre Palatul Cotroceni, unde vor cere presedintelui Klaus Iohannis sa medieze conflictul.

- Liderii sindicali au cerut joi dupa-amiaza, la ultimele negocieri creșterea veniturilor profesorilor cu 25% și un act normativ prin care sa se garanteze ca salariul debutantului va fi cat salariul mediu brut pe economie.

- Federatiile din educatie atentioneaza Guvernul ca profesorii sunt hotarati sa iasa masiv in strada daca Executivul nu vine cu propuneri care sa solutioneze problemele cu care acestia se confrunta, potrivit unui comunicat comun al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatiei Sindicatelor…

