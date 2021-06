Stiri pe aceeasi tema

- O noua premiera iși așteapta spectatorii la Teatrul Național din Timișoara sambata, 26 iunie, și duminica, 27 iunie, de la ora 19, in Sala Mare: Don Juan dupa o idee de Max Frisch, pe un scenariu de Ion-Ardeal Ieremia care semneaza, de asemenea, regia artistica și ilustrația muzicala a spectacolului. …

- O noua premiera iși așteapta spectatorii la Teatrul Național din Timișoara sambata, 26 iunie și duminica, 27 iunie 2021, de la ora 19, in Sala Mare: DON JUAN dupa o idee de Max Frisch, pe un scenariu de Ion-Ardeal Ieremia care semneaza, de asemenea, regia artistica și ilustrația muzicala a spectacolului. …

- O noua premiera iși așteapta spectatorii la Teatrul Național din Timișoara sambata, 26 iunie și duminica, 27 iunie 2021, de la ora 19, in Sala Mare: DON JUAN dupa o idee de Max Frisch, pe un scenariu de Ion-Ardeal Ieremia care semneaza, de asemenea, regia artistica și ilustrația muzicala a spectacolului. …

- Una din cele mai așteptate premiere ale Teatrului Național „Mihai Eminescu”, spectacolul „Zorba Grecul”, pus in scena pe un text al dramaturgului Hristo Boicev dupa celebrul roman al lui Nikos Kazantzakis, in regia Mihaelei Lichiardopol, va vedea luminile rampei azi, 28 mai, de la ora 19,00, in sala…

- Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara le propune spectatorilor sai o inedita experiența de teatru-cinema live, cu „Omul care nu putea vorbi decat ceea ce citea”, spectacol in direcția de scena și cu scenariul lui Adrian Sitaru, regizor distins cu cele mai importante premii de film europene.…

- Dupa o lunga perioada in care salile de spectacole au fost inchise, teatrul maghiar „Csiky Gergely” prezinta publicului o noua premiera, care va avea primele reprezentații in 27 și 28 mai, de la ora 19,00, in sala mare a teatrului. Spectacolul este supratitrat in limba romana iar biletele pot fi procurate…

- Dupa un an de distanțare, izolare, restricții și maști, cand ați trait ultima data sentimentul de-a avea totul „La comun” cu alți oameni? Totul: adica timpul impreuna, casa, hainele, mancarea, banii, dragostea; altfel spus, viața. Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara va invita sa redescoperiți…

- Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" din Timisoara isi redeschide portile pentru public, miercuri, de la ora 19,00, in Sala Studio a teatrului, odata cu premiera spectacolului "Doar lejer", regizat de Kedves Emoke. Conform unui comunicat de presa al teatrului remis marti AGERPRES, patru personaje,…