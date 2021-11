Stiri pe aceeasi tema

- Solicitat public de ministrul Educației sa clarifice cum vor putea fi testați elevii pe baza probelor de saliva fara ca procedura sa afecteze cursurile, ministrul Sanatații a declarat astazi, 17 noiembrie, ca aceasta testare este una preventiva. Administrarea testelor nu necesita condiții speciale sau…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența, prin Hotararea CNSU nr.102/2021, a abilitat Ministerul Sanatații sa elaboreze o procedura de administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de saliva, care urmeaza a fi utilizate in unitațile de invațamant din țara. Apoi, Ministerul…

- Testele COVID-19 pe baza de saliva pentru elevi pot fi folosite acasa, precizeaza Ministerul Sanatații. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a abilitat, pe 11 noiembrie, Ministerul Sanatații sa elaboreze o procedura de administrare a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba…

- Elevii pot fi testați pentru COVID acasa, de catre parinții lor, inainte sa plece la școala, a stabilit Ministerul Sanatații, cu precizarea ca decizia finala o va lua Ministerul Educației. Pe 11 noiembrie 2021, Comitetul Național pentru Situații de Urgența, prin Hotararea CNSU nr.102/2021, a abilitat…

- Legislația in vigoare nu exclude utilizarea la domiciliu a testelor rapide antigen non-invazive efectuate din proba de saliva, iar decizia utilizarii la domiciliu a acestor teste „revine sistemului educațional”, a anunțat astazi Ministerul Sanatații. „Pentru folosirea testelor nu este necesara pregatire…

- Saptamana precedenta, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, declara , mai intai ca testele COVID noninvazive, pe baza de saliva, vor ajunge in școli in primele zile ale acestei saptamani, apoi, ca in a doua parte a acestei saptamani. Acum, cand termenul s-a apropiat, șeful Invațamantului a afirmat ca…

- Ministerul Educatiei cere Ministerului Sanatatii "clarificari" privind modalitatea de realizare a testarii cu teste din saliva in unitatile de invatamant, solicitand MS sa precizeze daca aceste teste pot fi facute acasa, sub supravegherea parintilor, daca trebuie cerut acordul parintilor pentru administrarea…

- Testarea va fi efectuata la inceputul cursurilor, in clase, in prima și a patra zi a saptamanii, de catre personalul medical – acolo unde exista – sau de cadrele didactice, conform Instrucțiunii privind procedura de lucru elaborata de Ministerul Sanatații. Ministerul Educatiei a anuntat ca, din datele…